Ohlungen

Randonnée et yoga en pleine nature

Rue du moulin Ohlungen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-08-29

Après avoir cheminé sur des sentiers en forêt, nous pratiquerons une séance de yoga dans une clairière propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Après avoir cheminé sur des sentiers en forêt, nous pratiquerons une séance de yoga dans une clairière propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Apporter des chaussures de marche, un pantalon confortable et un sac avec une bouteille d’eau. Tapis de yoga fournis. .

Rue du moulin Ohlungen 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr

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English :

After a walk along forest paths, we’ll enjoy a yoga session in a clearing where we can recharge our batteries and experience deep relaxation.

L’événement Randonnée et yoga en pleine nature Ohlungen a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau