Randonnée et Yoga en pleine nature Wingen-sur-Moder
Randonnée et Yoga en pleine nature Wingen-sur-Moder samedi 6 juin 2026.
Wingen-sur-Moder
Randonnée et Yoga en pleine nature
3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet. .
3 rue du Bachfeld Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr
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English :
After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats provided.
L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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