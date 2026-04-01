Alos-Sibas-Abense

Randonnée familiale

Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Partez avec Virginie, accompagnatrice en montagne, pour une randonnée accompagnée de 8 km vers Camou, en Soule.

Vous découvrirez une petite source d’eau chaude. L’âne Bouchon portera sur son dos quelques produits locaux à déguster. Rendez-vous sur la petite route qui va vers Sunharette à côté du camping de la ferme Carrique à Sibas. Prévoir un pique-nique, de l’eau, les lunettes de soleil, la crème solaire, le maillot de bain, une serviette, des chaussures de marché adaptées et une veste chaude. Marche adaptée à partir de 6 ans. Groupe limité à 12 personnes, sur réservation. .

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 85 54 21

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English : Randonnée familiale

L’événement Randonnée familiale Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque