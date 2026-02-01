Randonnée familiale Rue Raoul Anthony Châteaulin
Randonnée familiale Rue Raoul Anthony Châteaulin jeudi 26 février 2026.
Randonnée familiale
Rue Raoul Anthony Parking Marie Curie Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Randonnée familiale organisée par le centre aquatique communautaire.
Parcours 7kms 250m D+.
Départ
– 14h du parking Marie Curie de Châteaulin
ou
– 14h30 du Parking du bois du Chap
Public famille, enfant à partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures de randonnée.
Tarifs 1 ticket loisirs
Sur inscription au 06 87 76 76 30 .
Rue Raoul Anthony Parking Marie Curie Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 87 76 76 30
English : Randonnée familiale
