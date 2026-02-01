Randonnée familiale Rue Raoul Anthony Châteaulin

Randonnée familiale

Rue Raoul Anthony Parking Marie Curie Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Randonnée familiale organisée par le centre aquatique communautaire.

Parcours 7kms 250m D+.

Départ

– 14h du parking Marie Curie de Châteaulin

ou

– 14h30 du Parking du bois du Chap

Public famille, enfant à partir de 8 ans. Prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures de randonnée.

Tarifs 1 ticket loisirs

Sur inscription au 06 87 76 76 30 .

Rue Raoul Anthony Parking Marie Curie Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 87 76 76 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée familiale

L’événement Randonnée familiale Châteaulin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE