RANDONNEE FAMILIALE : Marche pour vaincre le cancer pédiatrique IBIS SAINT-DIZIER Bettancourt-la-Ferrée

RANDONNEE FAMILIALE : Marche pour vaincre le cancer pédiatrique Samedi 20 septembre, 14h00 IBIS SAINT-DIZIER Haute-Marne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Randonnée familiale – Marche pour vaincre le cancer pédiatrique ️

Dans le cadre de Septembre en Or, mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, l’association Bormona Nature organise une randonnée familiale solidaire au profit de la lutte contre le cancer chez l’enfant.

Lieu : RDV au parking de l’Hôtel Ibis (Route de Bar-le-Duc)

Date : Samedi 20 septembre 2025

Heure de départ : 14h00

Parcours : Boucle de 6 km accessible à tous

✨ Une marche conviviale en pleine nature, ouverte à tous, pour se mobiliser ensemble autour d’une cause essentielle.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe et acteur majeur de la recherche contre les cancers pédiatriques.

Un pot de l’amitié sera offert à l’arrivée, pour clôturer ensemble ce beau moment de solidarité.

Tarifs :

4 € pour les + de 18 ans

3 € pour les 12-18 ans

Gratuit pour les moins de 12 ans

Les chiens sont les bienvenus, à condition d’être tenus en laisse. De l’eau sera disponible pour eux à l’arrivée.

Venez nombreux marcher, partager, et soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques !

✨Ensemble, décrochons l’or pour les enfants ✨

IBIS SAINT-DIZIER Route de Bar-le-Duc – 52100 SAINT-DIZIER Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est

Bormona Nature se mobilise aux côtés de ses partenaires pour le mouvement national Septembre en Or, mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques. randonnée solidarité

Bormona Nature