Reux

Randonnée familiale

Mairie Reux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Parcours de 7 km

Une rando familiale de 7 km, d’une durée de 2h, niveau facile, denivelé de 156 m.

Un goûter normand sera offert par Reux Loisirs à l’arrivée.

Inscription par mail reuxloisirs@gmail.com / ou le jour même à partir de 13h30. .

Mairie Reux 14130 Calvados Normandie reuxloisirs@gmail.com

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English : Randonnée familiale

7 km route

L’événement Randonnée familiale Reux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme