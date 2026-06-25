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Randonnée familiale Reux

Randonnée familiale Reux dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Mairie
Ville
14130 Reux
Département
Calvados
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Reux

Randonnée familiale

Mairie Reux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Parcours de 7 km
Une rando familiale de 7 km, d’une durée de 2h, niveau facile, denivelé de 156 m.
Un goûter normand sera offert par Reux Loisirs à l’arrivée.
Inscription par mail reuxloisirs@gmail.com / ou le jour même à partir de 13h30.   .

Mairie Reux 14130 Calvados Normandie   reuxloisirs@gmail.com

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English : Randonnée familiale

7 km route

L’événement Randonnée familiale Reux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme