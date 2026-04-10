Jacou

RANDONNÉE FAMILIALE VTT DE JACOU

et autres lieux Jacou Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Départ libre du Parc Bocaud entre 9h et 11h le dimanche 6 avril

Le Mountain Bike of Jacou vous convie à une randonnée VTT familiale.

Départ libre du Parc Bocaud entre 9h et 11h le dimanche 12 avril

Le Mountain Bike of Jacou vous convie à une randonnée VTT familiale.

Elle sera composée de deux boucles de 6 km et de 15 km avec quelques passages techniques.

La participation est de 3 € par enfant ou 5 € par famille.

• Tout enfant doit être accompagné d’un adulte (gratuit pour l’accompagnant)

• Buvette et surprise pour les enfants à l’arrivée .

et autres lieux Jacou 34830 Hérault Occitanie

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English :

Free departure from Parc Bocaud between 9 and 11 a.m. on Sunday, April 6

Mountain Bike of Jacou invites you to a family mountain bike ride.

L’événement RANDONNÉE FAMILIALE VTT DE JACOU Jacou a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER