Randonnée famille : autour de Rimbach-Zell et Sainte Anne Place de l’église 68500 Rimbachzell Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Belle promenade sans difficultés sur les hauteurs de Rimbach-Zell et de Ste Anne

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Beautiful, easy walk on the heights of Rimbach-Zell and Ste Anne

Deutsch :

Schöne Wanderung ohne Schwierigkeiten auf den Höhen von Rimbach-Zell und Ste Anne

Italiano :

Bella e facile passeggiata sulle alture di Rimbach-Zell e Ste Anne

Español :

Bonito y fácil paseo por las alturas de Rimbach-Zell y Ste Anne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace