Randonnée Family – Flogny-la-Chapelle, 1 juin 2025 09:30

Début : 2025-06-01 09:30:00

Une sortie nature pour petits et grands ! Inscrivez-vous pour la Randonnée Family, une balade conviviale accessible à tous, avec deux parcours au choix

– 5 km parcours ludique un itinéraire accessible ponctué d’énigmes pour s’amuser tout en marchant.

– 12 km Parcours sportif Pour les plus grands marcheurs

Un ravitaillement est prévu sur le parcours, et un pot de l’arrivée vous attend pour partager un moment chaleureux tous ensemble. .

Salle Léo Raby

Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 50 57 72

