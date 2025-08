Randonnée | fête de Rauret Rauret

secteur Rauret et St Médard Rauret Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-15

2025-08-15

Distance 10 km,

Altitude 950-1040 m,

Départ 9h00 Rauret place de la mairie

Déjeuner possible sur réservation au comité des fêtes 06 34 19 77 28

secteur Rauret et St Médard Rauret 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87

English :

Distance: 10 km,

Altitude: 950-1040 m,

Start 9h00 Rauret place de la mairie

Lunch available on reservation at Comité des fêtes 06 34 19 77 28

German :

Entfernung: 10 km,

Höhe: 950-1040 m,

Start: 9.00 Uhr Rauret place de la mairie

Mittagessen möglich nach Reservierung beim Festkomitee 06 34 19 77 28

Italiano :

Distanza: 10 km,

Altitudine: 950-1040 m,

Partenza ore 9.00 Rauret place de la mairie

Pranzo su prenotazione presso il comitato delle feste 06 34 19 77 28

Espanol :

Distancia: 10 km,

Altitud: 950-1040 m,

Salida 9.00 h Rauret place de la mairie

Almuerzo disponible previa reserva en el comité des fêtes 06 34 19 77 28

