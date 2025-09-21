Randonnée finissage d’exposition « Coup d’œil sur l’Art déco, l’Art sacré renouvelé » Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix

Randonnée finissage d’exposition « Coup d’œil sur l’Art déco, l’Art sacré renouvelé » Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée finissage d’exposition « Coup d’œil sur l’Art déco, l’Art sacré renouvelé » Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Somme

Office de tourisme de Péronne Haute Somme :

> 03.22.84.42.38

> accueil@hautesomme-tourisme.com

À l’occasion du finissage de l’exposition « Coup d’oeil sur l’Art déco, l’Art sacré renouvelé », nous vous proposons de parcourir le village de Marquaix-Hamelet.

De plus, nous vous invitons à suivre la guide dans ses pérégrinations et à franchir les portes de la chapelle de Notre-Dame de Moyenpont et de l’église Saint-Éloi qui ont en commun toutes les deux d’accueillir les fresques du peintre Émile Flamand : émerveillement assuré.

Chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, Marquaix-Hamelet Marquaix-Hamelet Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Visite en cours de l’exposition et de la chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont, ©C.Decrouy – PETR Cœur des Hauts-de-France