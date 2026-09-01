Informations pratiques

Carry-le-Rouet

Randonnée flore d’automne et patrimoine septembre

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 14h30. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Marche guidée sur la flore locale et patrimoine

Viens découvrir les sentiers et le patrimoine de Carry-le-Rouet, au fil d’une randonnée qui mêle histoire du territoire et découverte de sa flore locale.

L’automne est la saison idéale pour ce genre d’exploration : la garrigue se pare à nouveau de belles couleurs et la température de l’air est idéale pour marcher. Cette randonnée te réserve de beaux points de vue et quelques surprises. En chemin, tu apprendras à reconnaître certaines plantes et leurs usages, tout en découvrant les anecdotes qui font vivre ces lieux depuis toujours. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir un territoire que tu croyais peut-être bien connaitre.



Attention ! La randonnée s’effectue en terrain accidenté sur des petits sentiers caillouteux, parfois glissants nécessitant l’usage de bâtons de marche pour les personnes souffrant de problèmes de genoux. Elle est accessible aux personnes en bonnes conditions physiques et aux enfants à condition qu’ils aient l’habitude de marcher sur des sentiers de randonnée. En cas de doute sur votre capacité à effectuer cette randonnée, n’hésitez pas à me contacter avant toute réservation : vela.escapes@gmail.com .

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided walk focusing on local flora and heritage

L’événement Randonnée flore d’automne et patrimoine septembre Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet