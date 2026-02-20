Randonnée Flore printanière au départ de Montboillon Gy

Randonnée Flore printanière au départ de Montboillon

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Partez pour une randonnée de 8 km à la découverte de la flore printanière !

Séverine vous guidera à partir de 14h depuis la mairie de Montboillon, pour un départ sur les sentiers fleuris. Au programme un goûter gourmand en chemin ou au retour selon la météo. Inscription préalable .

Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

