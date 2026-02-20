Randonnée Flore printanière au départ de Montboillon Gy
Randonnée Flore printanière au départ de Montboillon
Mairie Gy Haute-Saône
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-04-11
2026-04-11
Partez pour une randonnée de 8 km à la découverte de la flore printanière !
Séverine vous guidera à partir de 14h depuis la mairie de Montboillon, pour un départ sur les sentiers fleuris. Au programme un goûter gourmand en chemin ou au retour selon la météo. Inscription préalable .
Mairie Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
