Randonnée Fontenay-le-Marmion
Randonnée Fontenay-le-Marmion samedi 29 novembre 2025.
Randonnée
Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:45:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Samedi 29 novembre, départ à 13h45 devant la Mairie de Fontenay-le-Marmion OU à 14h45 devant La Poste de Potigny. Parcours de 8 km, niveau moyen. Par l’Association Plainedevie.
Samedi 29 novembre, départ à 13h45 devant la Mairie de Fontenay-le-Marmion OU à 14h45 devant La Poste de Potigny. Parcours de 8 km, niveau moyen. Par l’Association Plainedevie. .
Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie plainedevie14@gmail.com
English : Randonnée
Saturday November 29, start at 1:45pm in front of Fontenay-le-Marmion town hall OR at 2:45pm in front of Potigny post office. 8 km course, intermediate level. By Association Plainedevie.
German : Randonnée
Samstag, 29. November, Start um 13:45 Uhr vor dem Rathaus von Fontenay-le-Marmion ODER um 14:45 Uhr vor dem Postamt von Potigny. 8 km lange Strecke, mittleres Niveau. Von der Association Plainedevie.
Italiano :
Sabato 29 novembre, partenza alle 13.45 davanti al municipio di Fontenay-le-Marmion O alle 14.45 davanti all’ufficio postale di Potigny. Percorso di 8 km, livello intermedio. A cura dell’Associazione Plainedevie.
Espanol :
Sábado 29 de noviembre, salida a las 13.45 h delante del ayuntamiento de Fontenay-le-Marmion O a las 14.45 h delante de la oficina de correos de Potigny. Recorrido de 8 km, nivel intermedio. A cargo de la Asociación Plainedevie.
L’événement Randonnée Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2025-11-20 par Orne Odon Tourisme