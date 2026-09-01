Randonnée Fouaces Cernusson Cernusson

Informations pratiques

Cernusson

Randonnée Fouaces

1 Rue des Cèdres Cernusson Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnées et repas fouaces à Cernusson le dimanche 13 septembre 2026.

Rendez-vous à partir de 9h00 à la motte féodale pour les premiers départs.

2 parcours pédestres 8 et 11km

Jeu de piste avec récompenses pour les enfants

Brioche et boissons à mi-parcours

Retour à 13h00 au plus tard pour déguster les fouaces -> pensez à apporter votre vaisselle

Inscription conseillée avant le 9 septembre par téléphone au 06 41 84 80 30 ou par mail (cf ci-dessous). .

1 Rue des Cèdres Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire foyerlabayard@gmail.com

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English :

Hikes and fouace meals in Cernusson on Sunday, September 13, 2026.

L’événement Randonnée Fouaces Cernusson a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais