Randonnée géologique Col de la coumette et glissement de la Cristallère Route du col du somport Urdos

Urdos

Randonnée géologique Col de la coumette et glissement de la Cristallère

Route du col du somport Gare d’Urdos Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:45:00

fin : 2026-08-06 15:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Et si les paysages que vous traversez avaient des millions d’années à raconter ? Animée par un géologue et encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne, cette journée vous emmènera à la découverte du Col de la Coumette. La montée, creusée dans les schistes et grès de l’ère primaire, traverse les bois du Baralet avant de rejoindre l’estive. Au Col de la Coumette, vous découvrirez le sommet d’un glissement de terrain majeur, classé à l’Inventaire national du Patrimoine géologique. Une occasion unique de comprendre la formation des paysages tout en profitant d’un panorama à (presque) 360° sur la chaîne pyrénéenne.

700 m de dénivelé. Prévoir vêtements adaptés, protection solaire, pique-nique et eau. .

Route du col du somport Gare d’Urdos Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English : Randonnée géologique Col de la coumette et glissement de la Cristallère

L’événement Randonnée géologique Col de la coumette et glissement de la Cristallère Urdos a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn