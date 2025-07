Randonnée géologique, lecture de paysage Beauzac

Randonnée géologique, lecture de paysage Beauzac dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée géologique, lecture de paysage

Place du Pré Clos Beauzac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Randonnée géologique, lecture de paysage la dent et le plateau de la Madeleine animée et commentée par André Plazanet du groupe Géologique de la Hte Loire.

Prévoir pique nique. 11 km. Tout public. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme.

.

Place du Pré Clos Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Geological hike, landscape reading: the Madeleine tooth and plateau, led and commented by André Plazanet of the Hte Loire geological group.

Please bring a picnic. 11 km. All ages. Bookings at the Tourist Office.

German :

Geologische Wanderung, Landschaftslesung: der Zahn und das Plateau von Madeleine, moderiert und kommentiert von André Plazanet von der Geologiegruppe der Hte Loire.

Picknick mitbringen. 11 km. Für alle Altersgruppen geeignet. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme.

Italiano :

Passeggiata geologica, lettura del paesaggio: il dente e l’altopiano della Madeleine, guidata e commentata da André Plazanet del gruppo di geologia Hte Loire.

Portare un picnic. 11 km. Per tutte le età. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Paseo geológico, lectura del paisaje: el diente y la meseta de la Madeleine, dirigido y comentado por André Plazanet del grupo de geología Hte Loire.

Traer un picnic. 11 km. Para todos los públicos. Reservas en la Oficina de Turismo.

L’événement Randonnée géologique, lecture de paysage Beauzac a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron