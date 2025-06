RANDONNÉE GORGES DE COLOMBIÈRES Colombières-sur-Orb 30 juin 2025 07:00

Hérault

RANDONNÉE GORGES DE COLOMBIÈRES Parking Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-30

fin : 2025-06-30

2025-06-30

Ces gorges situées dans le parc naturel du Haut Languedoc sont uniques et sauvages.

Vous partirez avec Laure, Accompagnatrice en Montagne diplômée, à la découverte de maisons troglodytes, d’anciens sentiers muletiers, de lande à genêts et à bruyères, avant de redescendre par une ancienne voie romaine, symbole de la circulation des hommes depuis plus de 2 000 ans, à travers les chênes et les châtaigneraies séculaires. Lors de la pause, nous goûterons justement des châtaignes locales et sirops de plantes artisanales.

Parcours de 13,5 kms pour 650 m de dénivelé.

Prévoir pique-nique tiré du sac, eau, baskets.

Lieu de rendez-vous sur inscription .

Parking

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

English :

These gorges, located in the Haut Languedoc nature park, are unique and wild.

German :

Diese im Naturpark Haut Languedoc gelegenen Schluchten sind einzigartig und wild.

Italiano :

Queste gole, situate nel parco naturale dell’Haut Languedoc, sono uniche e selvagge.

Espanol :

Estas gargantas, situadas en el parque natural de Haut Languedoc, son únicas y salvajes.

