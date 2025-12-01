Randonnée gourmand

La Gare d’Aurensan AURENSAN Aurensan Gers

Tarif : 18.9 – 18.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Randonnée gourmand au cœur des vignes !

Parcours de 8 km et de 12 km.

Vivez une expérience unique alliant nature, convivialité et gourmandise !

A mi-parcours halte dans les vignes avec des huîtres et un verre de vin blanc.

Le moment parfait pour souffler, savourer et …reparti du bon pied direction Domaine de Maouries où Isabelle vas nous accueillir pour une dégustation privilégiée accompagnée de foie gras, charcuterie, pâté et fromage.

Le moment idéal pour découvrir des vins locaux et acheter un coffret pour partager pendant les fêtes de fin d’année ou pour offrir en cadeaux.

Sur réservation, les places sont limitées !

La Gare d’Aurensan AURENSAN Aurensan 32400 Gers Occitanie +33 6 08 66 26 99 lagare.aurensan@gmail.com

English :

Gourmet walk in the heart of the vineyards!

8 km and 12 km routes.

A unique experience combining nature, conviviality and gourmet delights!

At the halfway point: a stop in the vineyards with oysters and a glass of white wine.

The perfect moment to breathe, savour and …get back on the right foot towards Domaine de Maouries where Isabelle will welcome us for a privileged tasting accompanied by foie gras, charcuterie, pâté and cheese.

The perfect time to discover local wines and buy a box to share over the festive season, or to give as a gift?

Places are limited, so book early!

