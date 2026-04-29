Beaumont-les-Autels

Randonnée Gourmande 2026

Beaumont-les-Autels Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée Gourmande à Beaumont-les-Autels !

Venez découvrir les 5 étapes gourmandes au cours de 12km de marche à pied.

Randonnée Gourmande à Beaumont-les-Autels !

Venez découvrir les 5 étapes gourmandes au cours de 12km de marche à pied.

Prévoyez gobelets et couverts ou disposez de gobelets consignés sur place.

Départs échelonnés au foyer socio-culturel de 11h30 à 13h. 9 .

Beaumont-les-Autels 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 95 54 94 57 louis.marieline@wanadoo.fr

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English :

Gourmet walk in Beaumont-les-Autels !

Come and discover the 5 gourmet stages during a 12km walk.

L’événement Randonnée Gourmande 2026 Beaumont-les-Autels a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE