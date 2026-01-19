Randonnée Gourmande 2026

Rue du 8 Mai 1945 Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 10:00:00

Date(s) :

2026-03-08

La section Fitness de l’ASCN vous propose une randonnée gourmande de 10 km, le dimanche 8 mars 2026.

La section Fitness de l’ASCN vous propose une randonnée gourmande de 10 km, le dimanche 8 mars 2026.

Vous êtes invités à découvrir les caves des vignerons qui vous feront découvrir l’AOC de Vouvray. La dégustation sera accompagnée de mets des artisans du salon Saveurs et Terroirs.

Départ de la salle des fêtes de Noizay. 0 .

Rue du 8 Mai 1945 Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 96 18 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gourmet Hike 2026

The ASCN Fitness section is organising a 10 km gourmet hike on Sunday 8th March 2026.

L’événement Randonnée Gourmande 2026 Noizay a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE AMBOISE