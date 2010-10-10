Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost
Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost samedi 1 août 2026.
Bost
Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier)
Place de l’Eglise Bost Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:45:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Offrez-vous une randonnée gourmande en pleine nature, entre découverte du terroir et convivialité.
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Place de l’Eglise Bost 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Treat yourself to a gourmet hike in the great outdoors, combining local culinary discoveries with a friendly atmosphere.
L’événement Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations