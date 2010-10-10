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Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost

Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 03300 Bost

Département : Allier

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif : 10 10 10

Bost

Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier)

Place de l’Eglise Bost Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:45:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Offrez-vous une randonnée gourmande en pleine nature, entre découverte du terroir et convivialité.
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Place de l’Eglise Bost 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a gourmet hike in the great outdoors, combining local culinary discoveries with a friendly atmosphere.

L’événement Randonnée gourmande à Bost Rencontre avec un éleveur de volaille (près de Vichy, Allier) Bost a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations