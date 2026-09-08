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Randonnée gourmande à Creuzier-le-Vieux près de Vichy – Rencontre chez des producteurs de fromages et de viandes Rue de Lauzet Creuzier-le-Vieux

samedi 17 octobre 2026 · Rue de Lauzet · Creuzier-le-Vieux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Rue de Lauzet
Adresse
Parvis de l'église Saint-Martin
Ville
03300 Creuzier-le-Vieux
Département
Allier
Tarif
10 10 10

Creuzier-le-Vieux

Randonnée gourmande à Creuzier-le-Vieux près de Vichy – Rencontre chez des producteurs de fromages et de viandes

Rue de Lauzet Parvis de l’église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:45:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.
Partez pour une randonnée de niveau facile à Creuzier-le-Vieux, à deux pas de Vichy.
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Rue de Lauzet Parvis de l’église Saint-Martin Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a gourmet hike in the heart of unspoiled nature, combining authenticity, a warm, friendly atmosphere, and delicious food.
Set out on an easy hike in Creuzier-le-Vieux, just a stone’s throw from Vichy.

L’événement Randonnée gourmande à Creuzier-le-Vieux près de Vichy – Rencontre chez des producteurs de fromages et de viandes Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations

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