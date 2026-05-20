Crissé

Randonnée gourmande à Crissé

Crissé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le 13 juin, le Comité des fêtes de Crissé organise une randonnée gourmande avec au menu un cochon grillé, sans oublier le feu d’artifice en fin de soirée !

N’oubliez pas vos couverts .

Crissé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 19 52

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English :

L’événement Randonnée gourmande à Crissé Crissé a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sillé-Le-Guillaume