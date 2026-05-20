Randonnée gourmande à Crissé Crissé
Randonnée gourmande à Crissé Crissé samedi 13 juin 2026.
Crissé
Randonnée gourmande à Crissé
Crissé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le 13 juin, le Comité des fêtes de Crissé organise une randonnée gourmande avec au menu un cochon grillé, sans oublier le feu d’artifice en fin de soirée !
N’oubliez pas vos couverts .
Crissé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 19 52
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English :
L’événement Randonnée gourmande à Crissé Crissé a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sillé-Le-Guillaume