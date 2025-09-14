Randonnée gourmande à Culan Culan

Randonnée gourmande à Culan Culan dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée gourmande à Culan

Culan Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Venez découvrir Culan autrement ! « Une vraie randonnée et un vrai repas! »

Au fil des sentiers, profitez d’une balade conviviale ponctuée d’étapes gourmandes où producteurs et vignerons locaux vous feront déguster leurs spécialités. Un parcours accessible à tous dans la campagne berrichonne. Des haltes gourmandes avec produits du terroir. Une ambiance festive et conviviale.

Découverte du patrimoine et de la nature autour de Culan.

Venez en famille ou entre amis pour partager une journée pleine de saveurs et de découvertes !

Attention les places sont limitées inscription au 02.48.56.64.41 .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 64 41

English :

Discover Culan differently! « A real hike and a real meal! »

German :

Entdecken Sie Culan einmal anders! « Eine echte Wanderung und ein echtes Essen! »

Italiano :

Venite a scoprire Culan in modo diverso! « Una vera escursione e un vero pasto! »

Espanol :

¡Ven a descubrir Culán de una forma diferente! « ¡Una auténtica excursión y una auténtica comida! »

L’événement Randonnée gourmande à Culan Culan a été mis à jour le 2025-08-22 par OT CHATEAUMEILLANT