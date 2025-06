Randonnée gourmande à La Selle-Guerchaise – Salle communale La Selle-Guerchaise 21 juin 2025 17:30

Le comité des Fêtes de La Selle-Guerchaise organise une randonnée gourmande le samedi 21 juin 2025 avec deux circuits de 6 km ou 10 km.

Le principe ? On randonne et on partage un repas par étapes l’apéritif, l’entrée, le plat et le dessert. Fond musical à chaque étape.

Départs de 17h30 à 19h30, à la salle communale de La Selle-Guerchaise.

Tarifs 18 € par adulte, 8 € par enfant

Inscription obligatoire (avec ou sans repas) avant le 14 juin 2025 au 02 99 96 46 39 (Jean-Paul Couvert), 02 99 96 31 66 (Marie-Annick Jégu) ou 02 99 96 45 32 (A Métairie).

Deux permanences sont prévues pour le retrait des billets, à la salle des associations vendredi 13 juin (de 17h à 19h) et le samedi 14 juin (de 10h à 12h). .

Salle communale La Selle-Guerchaise

La Selle-Guerchaise 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 46 39

