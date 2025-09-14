Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès
Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès
Centre bourg Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 14:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Marcher sur le Causse puis partager un bon repas, c’est la proposition que vous fait le comité des fêtes de Sénaillac-Lauzès
Marcher sur le Causse puis partager un bon repas, c’est la proposition que vous fait le comité des fêtes de Sénaillac-Lauzès .
Centre bourg Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 06 43 52 26
English :
The Sénaillac-Lauzès festival committee invites you to take a walk on the Causse and share a delicious meal
German :
Auf dem Causse wandern und anschließend ein gutes Essen genießen, das ist der Vorschlag, den Ihnen das Festkomitee von Sénaillac-Lauzès macht
Italiano :
Il comitato del festival di Sénaillac-Lauzès vi offre la possibilità di passeggiare sulla Causse e di condividere un pasto delizioso
Espanol :
La comisión de fiestas de Sénaillac-Lauzès le ofrece la posibilidad de pasear por el Causse y compartir una deliciosa comida
L’événement Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Labastide-Murat