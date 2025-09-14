Randonnée gourmande à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès

Centre bourg Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Marcher sur le Causse puis partager un bon repas, c’est la proposition que vous fait le comité des fêtes de Sénaillac-Lauzès

Centre bourg Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 06 43 52 26

English :

The Sénaillac-Lauzès festival committee invites you to take a walk on the Causse and share a delicious meal

German :

Auf dem Causse wandern und anschließend ein gutes Essen genießen, das ist der Vorschlag, den Ihnen das Festkomitee von Sénaillac-Lauzès macht

Italiano :

Il comitato del festival di Sénaillac-Lauzès vi offre la possibilità di passeggiare sulla Causse e di condividere un pasto delizioso

Espanol :

La comisión de fiestas de Sénaillac-Lauzès le ofrece la posibilidad de pasear por el Causse y compartir una deliciosa comida

