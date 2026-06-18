Allemans

Randonnée Gourmande

Place de la Mairie Allemans Dordogne

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Sociétés de Chasse d’Allemans et Villetoureix vous invitent à une marche gourmande d’environ 9 km proposée pour vous faire découvrir leur territoire de chasse.

Départ à partir de 17h30 de la place de la Mairie avec des haltes repas sur le circuit

Tarif adulte 14 € et enfant 6 € (jusqu’à 12 ans

Les Sociétés de Chasse d’Allemans et Villetoureix vous invitent à une marche gourmande d’environ 9 km proposée pour vous faire découvrir leur territoire de chasse.

Départ à partir de 17h30 de la place de la Mairie avec des haltes repas sur le circuit

Tarif adulte 14 € et enfant 6 € (jusqu’à 12 ans)

Pensez à prendre vos couverts et vos équipements de sécurité, plus d’infos et réservations obligatoires jusqu’au 02 juillet au 06 31 97 10 39 ou 06 79 26 32 10. .

Place de la Mairie Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 10 39

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English : Randonnée Gourmande

The hunting societies of Allemans and Villetoureix invite you to a 9 km gourmet walk to discover their hunting territory.

Departure from 5.30pm from Place de la Mairie, with lunch stops along the way

Price adults 14? and children 6? (up to 12 years old)

L’événement Randonnée Gourmande Allemans a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne