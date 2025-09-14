Randonnée Gourmande APE Nuces Fijaguet Valady Valady
Valady Aveyron
Dimanche 2026-03-29
À la salle des fêtes de Nuces, le dimanche 29 mars.
Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71
English :
Nuces village hall, Sunday March 29.
German :
Im Festsaal von Nuces, am Sonntag, den 29. März.
Italiano :
Domenica 29 marzo, presso la sala del villaggio di Nuces.
Espanol :
En la sala de fiestas de Nuces, el domingo 29 de marzo.
