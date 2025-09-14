Randonnée Gourmande APE Nuces Fijaguet Valady Valady

Randonnée Gourmande APE Nuces Fijaguet Valady Valady dimanche 29 mars 2026.

Randonnée Gourmande APE Nuces Fijaguet Valady

Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

À la salle des fêtes de Nuces, le dimanche 29 mars.

12 .

Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71

English :

Nuces village hall, Sunday March 29.

German :

Im Festsaal von Nuces, am Sonntag, den 29. März.

Italiano :

Domenica 29 marzo, presso la sala del villaggio di Nuces.

Espanol :

En la sala de fiestas de Nuces, el domingo 29 de marzo.

L’événement Randonnée Gourmande APE Nuces Fijaguet Valady Valady a été mis à jour le 2025-09-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)