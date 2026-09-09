Informations pratiques

Laprugne

Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier – Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)

Col de la Charme 42830 Saint-Priest-La-Prugne Laprugne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-21 20:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise : randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.

Une expérience sensorielle unique entre lumière dorée et ambiance nocturne.

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Col de la Charme 42830 Saint-Priest-La-Prugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Experience an unusual nature activity in the Montagne Bourbonnaise: hike until sunset? and return at night with a headlamp.

A unique sensory experience combining golden light and nocturnal ambience.

L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier – Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations