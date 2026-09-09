Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier – Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne
mercredi 21 octobre 2026 · Laprugne
Informations pratiques
Laprugne
Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier – Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne)
Col de la Charme 42830 Saint-Priest-La-Prugne Laprugne Allier
Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21 20:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Vivez une activité nature insolite en Montagne bourbonnaise : randonnez jusqu’au coucher du soleil… et revenez de nuit à la frontale.
Une expérience sensorielle unique entre lumière dorée et ambiance nocturne.
.
Col de la Charme 42830 Saint-Priest-La-Prugne Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience an unusual nature activity in the Montagne Bourbonnaise: hike until sunset? and return at night with a headlamp.
A unique sensory experience combining golden light and nocturnal ambience.
L’événement Randonnée gourmande au coucher du soleil sur le toit de l’Allier – Puy du Montoncel (entre Vichy et Roanne) Laprugne a été mis à jour le 2026-09-09 par Vichy Destinations