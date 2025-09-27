Randonnée gourmande avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

Excursion d’environ 10 kilomètres sur le GR34 et les sentiers communaux. Découvrez des points de vue à couper le souffle sur l’archipel de Bréhat et la baie de Loguivy de la Mer. Au programme de la sortie de nombreuses informations et anecdotes sur le patrimoine naturel, culturel et historique de Ploubazlanec. A l’arrivée, une collation vous sera proposée. Plusieurs produits locaux vous seront présentés à la dégustation propice à un moment d’échange. Sport et gastronomie bretonne ! .

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

