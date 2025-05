Randonnée gourmande – Salle Pélissier Bains, 18 mai 2025 09:00, Bains.

Haute-Loire

Randonnée gourmande Salle Pélissier 86 rue des Lauriers Bains Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18

2025-05-18

L’APE de l’école Sainte Thérèse organise une randonnée gourmande.

2 parcours de 8 et 12 km.

2 pauses sur le parcours et repas à l’arrivée (plat chaud, fromage et dessert).

Réservations obligatoires jusqu’au 11 mai.

Salle Pélissier 86 rue des Lauriers

Bains 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 57 20 48

English :

The APE of the Sainte Thérèse school organizes a gourmet hike.

2 routes of 8 and 12 km.

2 breaks along the way and meal on arrival (hot dish, cheese and dessert).

Reservations required by May 11.

German :

Die EV der Schule Sainte Thérèse organisiert eine Feinschmeckerwanderung.

2 Strecken von 8 und 12 km.

2 Pausen auf der Strecke und Essen am Ziel (warmes Gericht, Käse und Dessert).

Reservierungen sind bis zum 11. Mai erforderlich.

Italiano :

L’APE della scuola Sainte Thérèse organizza una passeggiata gastronomica.

2 percorsi di 8 e 12 km.

2 soste lungo il percorso e un pasto all’arrivo (piatto caldo, formaggio e dessert).

Prenotazione obbligatoria entro l’11 maggio.

Espanol :

El APE del colegio Sainte Thérèse organiza un paseo gastronómico.

2 recorridos de 8 y 12 km.

2 descansos a lo largo del recorrido y una comida a la llegada (plato caliente, queso y postre).

Reserva obligatoria antes del 11 de mayo.

