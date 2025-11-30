Randonnée gourmande Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse
Randonnée gourmande Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse dimanche 30 novembre 2025.
Randonnée gourmande
Salle des fêtes 25 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Venez participer à la randonnée gourmande Organisé par 4 étudiantes de BTS Productions Animales au lycée les Vergers à Dol de Bretagne.
Cette journée va allier plaisir des papilles et marche en pleine nature !
Au programme du matin
– Une boucle de 10,5 km
– Une pause apéritive à mi-parcours
Le midi
– Soupe maison
– Galette saucisse
– Café gourmand
L’après-midi
– Une boucle digestive de 3km
– Un goûter avec gâteaux et boissons à l’arrivée
Pensez à prendre votre vaisselle
Les fonds récoltés seront reversés à l’association Maya Bazoug’aides (enfants en situation de handicap)
Réservation sur HelloAsso .
Salle des fêtes 25 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 10 81 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée gourmande Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne