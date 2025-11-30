Randonnée gourmande Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse

Randonnée gourmande

Salle des fêtes 25 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Venez participer à la randonnée gourmande Organisé par 4 étudiantes de BTS Productions Animales au lycée les Vergers à Dol de Bretagne.

Cette journée va allier plaisir des papilles et marche en pleine nature !

Au programme du matin

– Une boucle de 10,5 km

– Une pause apéritive à mi-parcours

Le midi

– Soupe maison

– Galette saucisse

– Café gourmand

L’après-midi

– Une boucle digestive de 3km

– Un goûter avec gâteaux et boissons à l’arrivée

Pensez à prendre votre vaisselle

Les fonds récoltés seront reversés à l’association Maya Bazoug’aides (enfants en situation de handicap)

Réservation sur HelloAsso .

