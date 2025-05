Randonnée Gourmande – Berneuil, 13 juin 2025 18:00, Berneuil.

Charente

Randonnée Gourmande 116 route de Chillac Berneuil Charente

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13 20:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Amoureux de plein air et de gastronomie tendez l’oreille ! … Le vendredi 13 juin sur la commune de Berneuil sera tiendra une « Randonnée gourmande semi nocturne »

.

116 route de Chillac

Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 52 87

English : Gourmet walk

Lovers of the great outdoors and gastronomy, listen up! On Friday 13 June, a ‘Semi-night gourmet walk’ will be held in the commune of Berneuil.

German : Randonnée Gourmande

Outdoor- und Gastronomieliebhaber aufgepasst! … Am Freitag, den 13. Juni, findet in der Gemeinde Berneuil eine « halbnächtliche Gourmetwanderung » statt

Italiano : Randonnée Gourmande

Amanti della natura e della gastronomia, ascoltate! Venerdì 13 giugno, nel comune di Berneuil, si terrà una « passeggiata gastronomica seminotturna »

Espanol : Randonnée Gourmande

Amantes de la naturaleza y la gastronomía, ¡atentos! El viernes 13 de junio se celebrará una « Marcha gastronómica semi-noche » en el municipio de Berneuil

L’événement Randonnée Gourmande Berneuil a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme du Sud Charente