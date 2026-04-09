Boismorand

Randonnée gourmande

rue de la mairie Boismorand Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Randonnée gourmande organisée par l’ASCB le dimanche 3 mai 2026. Départ du stade de Boismorand à partir de 8h30. Deux parcours au choix 6 ou 12 km. Inscription 5 €. Buvette sur place.

L’ASCB vous invite à participer à sa randonnée gourmande le dimanche 3 mai 2026. Le départ se fera depuis le stade de Boismorand, à partir de 8h30. Deux parcours seront proposés, de 6 km et 12 km, afin de s’adapter à tous les niveaux et à toutes les envies.

Cette balade conviviale sera ponctuée de pauses gourmandes pour le plaisir des petits comme des grands. L’inscription est fixée à 5 euros par personne. Une buvette sera également disponible sur place pour prolonger ce moment de partage.

Venez nombreux profiter d’une matinée sportive, gourmande et chaleureuse ! 5 .

rue de la mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 72 38 63 ascb.boismorand@gmail.com

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English :

Gourmet walk organized by the ASCB on Sunday, May 3, 2026. Departure from the Boismorand stadium from 8:30 am. Choice of two routes: 6 or 12 km. Registration: 5 ? Refreshment bar on site.

L’événement Randonnée gourmande Boismorand a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN