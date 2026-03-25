Randonnée Gourmande

Rue du Stade Braslou Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Randonnée Gourmande organisée par le Syndicat de Chasse de Braslou.

Deux parcours proposés 8 et 15 km.

Lampe et gilet fluorescent obligatoires.

Départ entre 18h et 19h30.

Attention, les places étant limitées, l’inscription est indispensable avant le 18 avril.

Randonnée Gourmande organisée par le Syndicat de Chasse de Braslou.

Deux parcours proposés 8 et 15 km.

Lampe et gilet fluorescent obligatoires.

Départ entre 18h et 19h30.

Attention, les places étant limitées, l’inscription est indispensable avant le 18 avril. 9 .

Rue du Stade Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 54 55 00

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English :

Randonnée Gourmande organized by the Syndicat de Chasse de Braslou.

L’événement Randonnée Gourmande Braslou a été mis à jour le 2026-03-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme