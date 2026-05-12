Caurel

Randonnée gourmande

Mairie Caurel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Randonnée guidée de 14 km avec animations. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée, Gobelet, assiette et couverts et de l’eau.

Réservation obligatoire .

Mairie Caurel 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 32 93 16

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English :

L’événement Randonnée gourmande Caurel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Centre