Randonnée gourmande Caurel
Randonnée gourmande Caurel lundi 13 juillet 2026.
Caurel
Randonnée gourmande
Mairie Caurel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Randonnée guidée de 14 km avec animations. Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée, Gobelet, assiette et couverts et de l’eau.
Réservation obligatoire .
Mairie Caurel 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 32 93 16
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English :
L’événement Randonnée gourmande Caurel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Centre