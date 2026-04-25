Celles-sur-Ource

Randonnée gourmande

Salle des fêtes Celles-sur-Ource Aube

Tarif : 15 – 15 – 35 Eur

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Événement phare de notre village, la Randonnée Gourmande est l’occasion de se retrouver entre amis et famille pour un moment convivial, joyeux et chaleureux.

Les participants sont invités dès 10h à participer à une marche d’environ 11 km, égayée par différents pôles “Apéritif”, “Entrée”, “Plat” … où leur seront servis par les vignerons bénévoles du village, de quoi se restaurer ainsi qu’une coupe de Champagne à chaque étape.

Un moyen de découvrir notre beau village sous un angle différent, puisque c’est dans les vignes que le chemin est défini pour faire profiter les participants des magnifiques paysages de la vallée.

Le départ des marcheurs est organisé entre 10h et 12h30. 45 .

Salle des fêtes Celles-sur-Ource 10110 Aube Grand Est +33 6 07 96 38 85 contact@celles-sur-ource.com

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English :

L’événement Randonnée gourmande Celles-sur-Ource a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne