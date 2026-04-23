randonnée gourmande Chuelles
randonnée gourmande Chuelles jeudi 14 mai 2026.
Chuelles
randonnée gourmande
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
️ Avis aux amateurs de nature et de gourmandise !
Une journée conviviale mêlant balade et plaisirs culinaires.
3 parcours au choix pour s’adapter à toutes les envies
6 km, 12 km et 19 km.
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10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 23 63 mairiedechuelles@wanadoo.fr
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English :
??? For nature lovers and gourmets!??
A convivial day combining walking and culinary delights.
a choice of 3 routes to suit all tastes:
6 km, 12 km and 19 km.
L’événement randonnée gourmande Chuelles a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO