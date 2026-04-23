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randonnée gourmande Chuelles

randonnée gourmande Chuelles

randonnée gourmande Chuelles jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 10 Rue des Écoles

Ville : 45220 Chuelles

Département : Loiret

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Chuelles

randonnée gourmande

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

️ Avis aux amateurs de nature et de gourmandise !

Une journée conviviale mêlant balade et plaisirs culinaires.

3 parcours au choix pour s’adapter à toutes les envies
6 km, 12 km et 19 km.
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10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 23 63  mairiedechuelles@wanadoo.fr

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English :

??? For nature lovers and gourmets!??

A convivial day combining walking and culinary delights.

a choice of 3 routes to suit all tastes:
6 km, 12 km and 19 km.

L’événement randonnée gourmande Chuelles a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO