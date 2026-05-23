Colombiès

Randonnée gourmande

salle des fêtes de Combrouze Colombiès Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Rando + repas (adulte)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée avec repas, circuit de 15km environ balisé.

Rendez-vous à 08h30 à la salle des fêtes de Combrouze.

Accueil café et fouace, randonnée le matin. Repas en suivant à la salle des fêtes de Combrouze.

Inscriptions avant le mardi 09 juin. 13 .

salle des fêtes de Combrouze Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 6 30 12 57 63

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English :

Hike with lunch, approx. 15km signposted circuit.

L’événement Randonnée gourmande Colombiès a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)