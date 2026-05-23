Randonnée gourmande Colombiès
Randonnée gourmande Colombiès dimanche 14 juin 2026.
Colombiès
Randonnée gourmande
salle des fêtes de Combrouze Colombiès Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Rando + repas (adulte)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée avec repas, circuit de 15km environ balisé.
Rendez-vous à 08h30 à la salle des fêtes de Combrouze.
Accueil café et fouace, randonnée le matin. Repas en suivant à la salle des fêtes de Combrouze.
Inscriptions avant le mardi 09 juin. 13 .
salle des fêtes de Combrouze Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 6 30 12 57 63
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English :
Hike with lunch, approx. 15km signposted circuit.
L’événement Randonnée gourmande Colombiès a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)