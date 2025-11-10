Randonnée Gourmande

Salle des Fêtes Curgy Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Balade gustative en 5 étapes, d’environ 9 km, elle permet de découvrir le patrimoine et les paysages de notre belle commune tout en dégustant les spécialités du terroir accompagnées de vins Bourguignons. L’accueil se fait dans les fermes et chez l’habitant. .

Salle des Fêtes Curgy 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 61 22 33 curgyrando@gmail.com

L’événement Randonnée Gourmande Curgy a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)