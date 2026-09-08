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Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier) Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

samedi 31 octobre 2026 · Office de tourisme de Châtel-Montagne · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Office de tourisme de Châtel-Montagne
Adresse
15 place Alphonse Corre
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif
10 10 18.5 10€ la randonnée seule 18€50 randonnée + apéritif monstrueux du 16 Arts

Châtel-Montagne

Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier)

Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

10€ la randonnée seule
18€50 randonnée + apéritif monstrueux du 16 Arts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:15:00
fin : 2026-10-31 19:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Et si vous profitiez d’Halloween pour partir à l’aventure à Châtel-Montagne ?
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Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Why not take advantage of Halloween to set off on an adventure in Châtel-Montagne?

L’événement Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier) Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations

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