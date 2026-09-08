Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier) Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

samedi 31 octobre 2026 · Office de tourisme de Châtel-Montagne · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Châtel-Montagne

Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier)

Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : 10 – 10 – 18.5 EUR

10€ la randonnée seule

18€50 randonnée + apéritif monstrueux du 16 Arts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:15:00

fin : 2026-10-31 19:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Et si vous profitiez d’Halloween pour partir à l’aventure à Châtel-Montagne ?

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Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Why not take advantage of Halloween to set off on an adventure in Châtel-Montagne?

L’événement Randonnée gourmande d’Halloween – La Légende Oubliée de Châtel-Montagne (près de Vichy, Allier) Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations