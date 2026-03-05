Randonnée gourmande Douillet
Randonnée gourmande Douillet samedi 9 mai 2026.
Randonnée gourmande
Les Planchettes Douillet Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Randonnée gourmande organisée dans le cadre du Comice agricole Douillet en Fête !
Le samedi 9 mai 2026, l’association Douillet en Fête Comice Agricole 2026 vous donne rendez-vous pour une randonnée gourmande d’environ 10 kilomètres ! Pensez à apporter vos couverts, votre gobelet et un gilet jaune pour votre sécurité !
Départs entre 16h et 17h30 du lieu-dit Les Plancehttes.
Tarifs 18€ adulte 10€ enfants moins de 10 ans.
Réservation obligatoire car places limitées au 06 75 75 87 32 ou via le formulaire de contact. .
Les Planchettes Douillet 72590 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 75 87 32 douilletenfete@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gourmet walk organized as part of the Comice agricole Douillet en Fête!
L’événement Randonnée gourmande Douillet a été mis à jour le 2026-03-05 par OT des Alpes Mancelles