Randonnée gourmande Douillet

Randonnée gourmande

Les Planchettes Douillet Sarthe

Randonnée gourmande organisée dans le cadre du Comice agricole Douillet en Fête !

Le samedi 9 mai 2026, l’association Douillet en Fête Comice Agricole 2026 vous donne rendez-vous pour une randonnée gourmande d’environ 10 kilomètres ! Pensez à apporter vos couverts, votre gobelet et un gilet jaune pour votre sécurité !

Départs entre 16h et 17h30 du lieu-dit Les Plancehttes.

Tarifs 18€ adulte 10€ enfants moins de 10 ans.

Réservation obligatoire car places limitées au 06 75 75 87 32 ou via le formulaire de contact. .

Les Planchettes Douillet 72590 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 75 87 32 douilletenfete@outlook.fr

English :

Gourmet walk organized as part of the Comice agricole Douillet en Fête!

