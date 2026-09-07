Randonnée gourmande du patrimoine, Forge Valentin, Outines
dimanche 20 septembre 2026 · Forge Valentin · Outines
Informations pratiques
Randonnée gourmande du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Forge Valentin Marne
Tarif 4€ avec gobelet des Amis d’Outines offert, 2€ pour les moins de 14 ans, vente de tartes cuites au feu de bois dans le four à pain, Boissons (bière et limonade de la brasserie du Der).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découverte du petit patrimoine rural du village d’Outines et de son église classée du XVIème siècle. Le village d’Outines est reconnu pour son habitat traditionnel remarquable avec son architecture en pan de bois et torchis typique de la Champagne humide. Lavoir, four à pain et croix de chemins agrémentent la randonnée de 6 km, au départ de la forge Valentin.
Forge Valentin 4 bis grande rue 51290 Outines Outines 51290 Marne Grand Est 0673511835 https://forge-valentin-outines.fr https://www.facebook.com/amisdoutines/ Accessible PMR
Découverte du petit patrimoine rural du village d’Outines et de son église classée du XVIème siècle. Le village d’Outines est reconnu pour son habitat traditionnel remarquable avec son architecture à…
©NathalieLecocq
À voir aussi à Outines (Marne)
- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition 9 Haute Rue Outines 19 septembre 2026
- Visite de la forge Valentin entièrement rénovée, Forge Valentin, Outines 19 septembre 2026
- Randonnée gourmande du patrimoine, Forge Valentin, Outines 19 septembre 2026
- 19ème Fête de la Grue et de la Migration Outines 17 octobre 2026