Randonnée gourmande du patrimoine, Forge Valentin, Outines

Informations pratiques

Randonnée gourmande du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Forge Valentin Marne

Tarif 4€ avec gobelet des Amis d’Outines offert, 2€ pour les moins de 14 ans, vente de tartes cuites au feu de bois dans le four à pain, Boissons (bière et limonade de la brasserie du Der).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte du petit patrimoine rural du village d’Outines et de son église classée du XVIème siècle. Le village d’Outines est reconnu pour son habitat traditionnel remarquable avec son architecture en pan de bois et torchis typique de la Champagne humide. Lavoir, four à pain et croix de chemins agrémentent la randonnée de 6 km, au départ de la forge Valentin.

Forge Valentin 4 bis grande rue 51290 Outines Outines 51290 Marne Grand Est 0673511835 https://forge-valentin-outines.fr https://www.facebook.com/amisdoutines/ Accessible PMR

Découverte du petit patrimoine rural du village d’Outines et de son église classée du XVIème siècle. Le village d’Outines est reconnu pour son habitat traditionnel remarquable avec son architecture à…

©NathalieLecocq