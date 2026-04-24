Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD Degré
Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD Degré samedi 27 juin 2026.
Degré
Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD
Route du Mans Degré Sarthe
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Sporting Club Trangé Chaufour Degré vous invite à sa première randonnée gourmande le samedi 27 juin 2026
Le Sporting Club Trangé Chaufour Degré vous invite à sa première randonnée gourmande le !
Venez profiter d’une balade de 11 km à travers nos beaux paysages, ponctuée de 4 étapes gourmandes pour ravir vos papilles. Un moment idéal à partager en famille ou entre amis !
Départ Salle polyvalente de Degré (entre 16h et 17h)
️ Parcours Passage par Chaufour
Tarifs 16 € (Adulte) | 7 € (Enfant -12 ans)
⚠️ Inscription OBLIGATOIRE avant le 10 juin.
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Réservez directement sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande
Ou contactez Amélie (06 22 85 67 94) ou Romain (06 64 25 09 65).
On vous attend nombreux pour une fin d’après-midi sportive et savoureuse ! ☀️ .
Route du Mans Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 85 67 94 sporting.club.tcd@gmail.com
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English :
The Sporting Club Trangé Chaufour Degré invites you to its first gourmet walk on Saturday, June 27, 2026
L’événement Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD Degré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Sillé-Le-Guillaume
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