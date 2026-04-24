Degré

Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD

Route du Mans Degré Sarthe

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Sporting Club Trangé Chaufour Degré vous invite à sa première randonnée gourmande le samedi 27 juin 2026

Le Sporting Club Trangé Chaufour Degré vous invite à sa première randonnée gourmande le !

Venez profiter d’une balade de 11 km à travers nos beaux paysages, ponctuée de 4 étapes gourmandes pour ravir vos papilles. Un moment idéal à partager en famille ou entre amis !

Départ Salle polyvalente de Degré (entre 16h et 17h)

️ Parcours Passage par Chaufour

Tarifs 16 € (Adulte) | 7 € (Enfant -12 ans)

⚠️ Inscription OBLIGATOIRE avant le 10 juin.

Ne tardez pas, les places sont limitées !

Réservez directement sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evenements/randonnee-gourmande

Ou contactez Amélie (06 22 85 67 94) ou Romain (06 64 25 09 65).

On vous attend nombreux pour une fin d’après-midi sportive et savoureuse ! ☀️ .

Route du Mans Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 85 67 94 sporting.club.tcd@gmail.com

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English :

The Sporting Club Trangé Chaufour Degré invites you to its first gourmet walk on Saturday, June 27, 2026

L’événement Randonnée Gourmande du Sporting Club TCD Degré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Sillé-Le-Guillaume