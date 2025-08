Randonnée gourmande en canoë Donchery

Randonnée gourmande en canoë Donchery dimanche 10 août 2025.

Randonnée gourmande en canoë

Boulodrome de Donchery Donchery Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif 12 ans repas compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Glissez sur la Meuse… avec un bon repas à la clé !Pagayer, savourer, recommencer voilà le programme de cette randonnée gourmande entre Donchery et Sedan :canoë:Au fil de l’eau, laissez-vous porter par les paysages… et par les saveurs locales à l’étape du midi !Découvrir le programme

.

Boulodrome de Donchery Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 6 74 55 79 91 contact@lamaisondesrandonnees.fr

English :

Paddle, savour, repeat: that’s the program for this gourmet tour between Donchery and Sedan :canoe:Along the river, let yourself be carried away by the scenery? and by local flavours at the lunch stop! Discover the program

German :

Gleiten Sie auf der Maas? mit einem guten Essen am Ende!Paddeln, genießen, neu starten: Das ist das Programm dieser Feinschmeckertour zwischen Donchery und Sedan:Kanu:Lassen Sie sich auf dem Wasser von der Landschaft tragen? und von den lokalen Köstlichkeiten bei der Mittagspause!Programm entdecken

Italiano :

Pagaiare sulla Mosa e gustare un pasto delizioso: ecco il programma di questo viaggio gastronomico tra Donchery e Sedan :canoa:Mentre l’acqua scorre, lasciatevi trasportare dal paesaggio e dai sapori locali durante la sosta per il pranzo! Scoprite il programma

Espanol :

Remar por el Mosa… ¡y disfrutar de una deliciosa comida! Remar, disfrutar, repetir: ése es el programa de este viaje gastronómico entre Donchery y Sedan :canoa:Mientras el agua fluye, déjese llevar por el paisaje… ¡y por los sabores locales en la parada del almuerzo! Descubra el programa

L’événement Randonnée gourmande en canoë Donchery a été mis à jour le 2025-08-01 par Ardennes Tourisme