Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Ferrières-sur-Sichon – Rencontre chez des producteurs de fromages de chèvre (près de Vichy, Allier) Ferrières-sur-Sichon
samedi 24 octobre 2026 · Ferrières-sur-Sichon
Informations pratiques
Ferrières-sur-Sichon
Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Ferrières-sur-Sichon – Rencontre chez des producteurs de fromages de chèvre (près de Vichy, Allier)
Place de la Poste Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:45:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.
Partez pour une randonnée de niveau moyen à Ferrières-sur-Sichon, à deux pas de Vichy.
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Place de la Poste Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Treat yourself to a gourmet hike in the heart of unspoiled nature, combining authenticity, a warm, friendly atmosphere, and delicious food.
Set out on a moderate-difficulty hike in Ferrières-sur-Sichon, just a stone’s throw from Vichy.
L’événement Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Ferrières-sur-Sichon – Rencontre chez des producteurs de fromages de chèvre (près de Vichy, Allier) Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations
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