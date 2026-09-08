Informations pratiques

Ferrières-sur-Sichon

Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Ferrières-sur-Sichon – Rencontre chez des producteurs de fromages de chèvre (près de Vichy, Allier)

Place de la Poste Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:45:00

fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.

Partez pour une randonnée de niveau moyen à Ferrières-sur-Sichon, à deux pas de Vichy.

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Place de la Poste Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a gourmet hike in the heart of unspoiled nature, combining authenticity, a warm, friendly atmosphere, and delicious food.

Set out on a moderate-difficulty hike in Ferrières-sur-Sichon, just a stone’s throw from Vichy.

L’événement Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Ferrières-sur-Sichon – Rencontre chez des producteurs de fromages de chèvre (près de Vichy, Allier) Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations