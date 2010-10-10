Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier) Molles
Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier) Molles samedi 9 mai 2026.
Molles
Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier)
Lieu-dit le Rez Buriaud Molles Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:45:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.
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Lieu-dit le Rez Buriaud Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Treat yourself to a gourmet hike in the heart of a preserved natural environment, where authenticity, conviviality and gourmet delights come together.
L’événement Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier) Molles a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations