Molles

Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier)

Lieu-dit le Rez Buriaud Molles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:45:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.

.

Lieu-dit le Rez Buriaud Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a gourmet hike in the heart of a preserved natural environment, where authenticity, conviviality and gourmet delights come together.

L’événement Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez PauTiLou (près de Vichy, Allier) Molles a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations