Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez une productrice de fromage de chèvre (près de Vichy, Allier) Molles dimanche 19 juillet 2026.

Molles

Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez une productrice de fromage de chèvre (près de Vichy, Allier)

Lieu-dit la Forge Molles Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Offrez-vous une randonnée gourmande au cœur d’une nature préservée, entre authenticité, convivialité et gourmandise.

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Lieu-dit la Forge Molles 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Treat yourself to a gourmet hike in the heart of a preserved natural environment, where authenticity, conviviality and gourmet delights come together.

L’événement Randonnée gourmande en Montagne bourbonnaise à Molles Rencontre chez une productrice de fromage de chèvre (près de Vichy, Allier) Molles a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations