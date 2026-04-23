Uhart-Cize

Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la cidrerie Bordatto

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 13:30:00

fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Une échappée paisible et sucrée au coeur du Pays basque intérieur, entre reliefs doux et paysages vivants.

Au départ de notre local à Uhart-Cize, cette excursion propose de suivre les chemins qui racontent la terre au volant de votre quadricycle électrique.

Vous découvrirez un savoir-faire profondément enraciné dans la culture locale, pendant environ 1H au Domaine Bordatto, pour une immersion dans l’univers de Pascale et Bixintxo, vignerons cidriers.

Au fil de la rencontre, ils partagent leur métier, leur engagement et leur manière de faire parler la terre à travers leurs créations .

La promesse d’un moment passionnant !

Cette sortie se ponctue d’un goûter aux saveurs locales en pleine nature, moment de partage simple mais authentique.

Parenthèse privilège, à ne pas manquer ! Durée 3h .

31 chemin de Lantokia Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 02 95 39 contact@epottok.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la cidrerie Bordatto

L’événement Randonnée gourmande en quadricycle électrique avec E-Pottok et découverte de la cidrerie Bordatto Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque